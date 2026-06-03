«Бурановские бабушки» исполнили хит Dabro «Юность»

Коллектив «Бурановские бабушки» выступил на стенде RT в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщило агентство в Telegram-канале. Они спели трек «Юность» исполнителя Dabro.

Отмечается, что участницы коллектива также сыграли в боулинг. В интерактивной зоне располагались кегли с надписями «Русофобия», «Неоколониализм» и «ЦИПсО».

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме впервые представили генеалогические древа путешественника Федора Конюхова и космонавта Юрия Гагарина. В прошлом году на стенде также показывали родословную президента РФ Владимира Путина.

До этого Российские железные дороги продемонстрировали интерактивное купе, сидя в котором можно узнать, как изменились пассажирские вагоны. Цифровое пространство с экранами имитировало купе пассажирского поезда.

Также российский автомобильный бренд Aurus представил обновленные модели Senat и Senat Long на Петербургском международном экономическом форуме. Прежде Aurus Senat в обновленном дизайне можно было наблюдать только на инаугурации президента России.