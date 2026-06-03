ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 17:19

Генеалогические древа Конюхова и Гагарина впервые представили на ПМЭФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) впервые представили генеалогические древа путешественника Федора Конюхова и космонавта Юрия Гагарина. Отмечается, что в прошлом году на стенде показывали родословную президента РФ Владимира Путина.

В 2026 году экспозицию расширили — у посетителей форума есть возможность увидеть материалы, связанные с известными российскими и советскими деятелями. Также зрителям представили компьютер создателя компании Apple Стива Джобса, письма композитора Петра Чайковского, переписку художника Марка Шагала и коллекцию минералов геолога-нефтяника Ивана Губкина.

Ранее Российские железные дороги продемонстрировали в рамках Петербургского международного экономического форума интерактивное купе, сидя в котором можно узнать, как изменились пассажирские вагоны.

Также Олимпийский комитет России (ОКР) представил на стенде новый талисман сборной страны. Отмечается, что символом российских спортсменов стал медведь.

До этого RT установил стенд, посвященный западной политике. Гости события могли попытаться выбить страйк из кеглей, на которых указаны такие понятия, как «русофобия», «фейки», «культура отмены», «цензура», «санкции» и «ЦИПСО».

Общество
ПМЭФ
Федор Конюхов
Юрий Гагарин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Делегация из ФРГ приехала на ПМЭФ обсудить работу 1,5 тыс. компаний в РФ
Россия готова продолжать диалог с США
В Эстонии сделали заявление о ситуации на границе с Россией
Британия добивается поражения России через Украину
Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика
Россиянин сорвал куш после матча Бельгии и Хорватии
В США раскрыли детали подготовки новых санкций против России
Телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ в Харьковской области
Российские войска продвигаются на одном из участков фронта
В России может появиться трибунал над украинскими преступниками
В Сочи загадочно пропал парень на водопаде
Допинг, суды, потеря золота Олимпиады, свадьба: как живет Евгений Устюгов
Трамп раскрыл условие открытия Ормузского пролива
ВСУ продолжают атаку БПЛА на Мелитополь
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки FPV-дрона
Трамп допустил скорое соглашение между США и Ираном
Раскрыта связь чиновника Трампа с Джеффри Эпштейном
В США ответили, кому принадлежит Гренландия
Российские войска продвинулись в Красном Лимане
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.