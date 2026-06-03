Генеалогические древа Конюхова и Гагарина впервые представили на ПМЭФ

Генеалогические древа Конюхова и Гагарина впервые представили на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) впервые представили генеалогические древа путешественника Федора Конюхова и космонавта Юрия Гагарина. Отмечается, что в прошлом году на стенде показывали родословную президента РФ Владимира Путина.

В 2026 году экспозицию расширили — у посетителей форума есть возможность увидеть материалы, связанные с известными российскими и советскими деятелями. Также зрителям представили компьютер создателя компании Apple Стива Джобса, письма композитора Петра Чайковского, переписку художника Марка Шагала и коллекцию минералов геолога-нефтяника Ивана Губкина.

Ранее Российские железные дороги продемонстрировали в рамках Петербургского международного экономического форума интерактивное купе, сидя в котором можно узнать, как изменились пассажирские вагоны.

Также Олимпийский комитет России (ОКР) представил на стенде новый талисман сборной страны. Отмечается, что символом российских спортсменов стал медведь.

До этого RT установил стенд, посвященный западной политике. Гости события могли попытаться выбить страйк из кеглей, на которых указаны такие понятия, как «русофобия», «фейки», «культура отмены», «цензура», «санкции» и «ЦИПСО».