Стенд RT на ПМЭФ-2026 дал гостям возможность «нанести удар по Западу» RT: на ПМЭФ-2026 появился стенд, посвященный западной политике

RT установил стенд, посвященный западной политике, на ПМЭФ-2026, сообщает издание. Гости события могут попытаться выбить страйк из кеглей, на которых указаны такие понятия, как «русофобия», «фейки», «культура отмены», «цензура», «санкции» и «ЦИПСО».

Сообщается, что на самих шарах изображены надписи, посвященные различным редакциям издания. Также в зоне RT можно проверить свою мощь на RT-силомере «Сила в правде», который определяет уровень подготовки в пропаганде.

В фотозоне «15 злобных зрителей RT» можно сфотографироваться на фоне стены с масками недовольных лиц мировых политиков и общественных деятелей. Также гости могут узнать будущее, вытянув печенье с предсказанием от Владимира Жириновского.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2026 самым дорогим сувениром стала толстовка стоимостью 9 тыс. рублей. Гостям форума также доступны футболки, бейсболки и носки.