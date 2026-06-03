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03 июня 2026 в 15:23

Стенд RT на ПМЭФ-2026 дал гостям возможность «нанести удар по Западу»

RT: на ПМЭФ-2026 появился стенд, посвященный западной политике

ПМЭФ-2026. Работа форума. Стенд RT ПМЭФ-2026. Работа форума. Стенд RT Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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RT установил стенд, посвященный западной политике, на ПМЭФ-2026, сообщает издание. Гости события могут попытаться выбить страйк из кеглей, на которых указаны такие понятия, как «русофобия», «фейки», «культура отмены», «цензура», «санкции» и «ЦИПСО».

Сообщается, что на самих шарах изображены надписи, посвященные различным редакциям издания. Также в зоне RT можно проверить свою мощь на RT-силомере «Сила в правде», который определяет уровень подготовки в пропаганде.

В фотозоне «15 злобных зрителей RT» можно сфотографироваться на фоне стены с масками недовольных лиц мировых политиков и общественных деятелей. Также гости могут узнать будущее, вытянув печенье с предсказанием от Владимира Жириновского.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2026 самым дорогим сувениром стала толстовка стоимостью 9 тыс. рублей. Гостям форума также доступны футболки, бейсболки и носки.

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