RT установил стенд, посвященный западной политике, на ПМЭФ-2026, сообщает издание. Гости события могут попытаться выбить страйк из кеглей, на которых указаны такие понятия, как «русофобия», «фейки», «культура отмены», «цензура», «санкции» и «ЦИПСО».
Сообщается, что на самих шарах изображены надписи, посвященные различным редакциям издания. Также в зоне RT можно проверить свою мощь на RT-силомере «Сила в правде», который определяет уровень подготовки в пропаганде.
В фотозоне «15 злобных зрителей RT» можно сфотографироваться на фоне стены с масками недовольных лиц мировых политиков и общественных деятелей. Также гости могут узнать будущее, вытянув печенье с предсказанием от Владимира Жириновского.
Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2026 самым дорогим сувениром стала толстовка стоимостью 9 тыс. рублей. Гостям форума также доступны футболки, бейсболки и носки.