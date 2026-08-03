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03 августа 2026 в 09:18

Минтранс России принял меры для обеспечения безопасности в Азовском море

Минтранс РФ создал штаб для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минтранс России на фоне атак украинских беспилотников на суда создал штаб для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне, сообщается в канале ведомства на платформе МАКС. Отмечается, что Минтранс и Минобороны РФ принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности судоходства.

В связи с напряженной обстановкой в акватории Азовского моря <...> Минтранс предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в Азово-Черноморском бассейне. Организована работа специального штаба, — отметили в министерстве.

Ранее теплоход «Янина», принадлежащий входящей в структуру Росатома компании FESCO, затонул в Черном море в 130 морских милях (240 километров) от Новороссийска в результате ночной атаки морских дронов ВСУ. Судно получило критические повреждения и ушло под воду.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что непрекращающиеся удары ВСУ по гражданской энергетической инфраструктуре в Черном море вызывают чрезвычайную озабоченность. По ее мнению, президент Украины Владимир Зеленский утратил связь с реальностью.

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