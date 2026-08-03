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03 августа 2026 в 10:15

Восемь человек получили ранения при атаках ВСУ на российский регион

Восемь жителей Брянской области были ранены при атаках ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Восемь мирных жителей получили ранения в Брянской области в результате атак Вооруженных сил Украины, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере МАКС. По его словам, пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь.

В результате атак вражеских беспилотников в Климовском районе осколочные ранения получили три местных жителя, двое мужчин ранены в Навлинском районе, в Трубчевском районе ранения получили двое мужчин и женщина, — написал Ковальчук.

До этого стало известно, что число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на складской комплекс Wildberries во Владимирской области выросло до трех. Молодой мужчина получил травму пальца руки.

Утром 3 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 131 БПЛА над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Черного моря. Утром 2 августа перехватили 635 украинских беспилотников.

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