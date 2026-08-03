Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 10:14

Российские бойцы подбили португальского «шпиона» в приграничье

ВС России перехватили дрон-разведчик Tekever AR3 в брянском приграничье

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

ВС России перехватили в брянском приграничье португальский разведывательный БПЛА Tekever AR3, сообщил ТАСС командир расчета с позывным Призрак. Для этого бойцы использовали дрон-перехватчик «Лис». По словам военного, Tekever был замечен впервые.

Когда мы уже приехали на место падения, выяснили, что это португальский разведчик. Разведывательные БПЛА важно сбивать. Во-первых, они строят маршруты для пролетов вражеских беспилотников. Во-вторых, они ищут наши позиции, чтобы сюда потом ударить, — рассказал военный.

Он отметил, что беспилотник не пострадал при перехвате, повреждения получил только двигатель. Дрон передали специалистам для изучения.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что Вооруженные силы Украины натягивают антидроновые сетки на дорогах у Дружковки в Донецкой Народной Республике, чтобы защитить логистические маршруты от ударов российских FPV-дронов. По его словам, эти меры вряд ли смогут кардинально изменить обстановку на участке фронта из-за ограниченной протяженности защитных конструкций.

До этого сообщалось, что экипажи ВКС России нанесли удар по пунктам управления БПЛА и пункту временной дислокации противника в Харьковской области. В ходе операций применялись авиационные бомбы ФАБ-500.

Регионы
СВО
БПЛА
ВСУ
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван алгоритм действий Запада для сокрытия правды о преступлениях ВСУ
Росздравнадзор начал проверку больницу и врачей, заразивших девочку ВИЧ
Хореограф из команды Тутберидзе рассказал о своем отношении к критике
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 августа: где сбои в России
На Украине сделали прогноз об окончании СВО
Пьяный Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в реке
Суд в Кемерово вынес приговор убийце блогера Натальи Кейль
Новый удар по Wildberries в Хрястово: где были атаки ВСУ 3 августа, жертвы
В Сеуте развернули временный морг на сотни мест
В Иране раскрыли, какая страна выступает посредником в переговорах с США
Власти Испании ищут джихадистов среди мигрантов, проникших в Сеуту
В Дагестане нашли пропавших на горе Шалбуздаг туристов
Мадьяр рассказал о работе АЭС «Пакш» на пониженном уровне мощности
Адвокат ответила, что будет в случае признания Telegram экстремистским
Агроном раскрыл секрет борьбы с фитофторой
«Прячутся в подвалах»: Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане
Пушилин сообщил об ожесточенных боях на окраинах Николаевки в ДНР
Миколог ответил, почему грибы не стоит собирать в пакет
«Кошмар»: Милонов о новой языковой инициативе в Латвии
«Предпосылки для продвижения»: Пушилин заявил об успехах ВС РФ у Доброполья
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.