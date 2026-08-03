Российские бойцы подбили португальского «шпиона» в приграничье

ВС России перехватили в брянском приграничье португальский разведывательный БПЛА Tekever AR3, сообщил ТАСС командир расчета с позывным Призрак. Для этого бойцы использовали дрон-перехватчик «Лис». По словам военного, Tekever был замечен впервые.

Когда мы уже приехали на место падения, выяснили, что это португальский разведчик. Разведывательные БПЛА важно сбивать. Во-первых, они строят маршруты для пролетов вражеских беспилотников. Во-вторых, они ищут наши позиции, чтобы сюда потом ударить, — рассказал военный.

Он отметил, что беспилотник не пострадал при перехвате, повреждения получил только двигатель. Дрон передали специалистам для изучения.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что Вооруженные силы Украины натягивают антидроновые сетки на дорогах у Дружковки в Донецкой Народной Республике, чтобы защитить логистические маршруты от ударов российских FPV-дронов. По его словам, эти меры вряд ли смогут кардинально изменить обстановку на участке фронта из-за ограниченной протяженности защитных конструкций.

До этого сообщалось, что экипажи ВКС России нанесли удар по пунктам управления БПЛА и пункту временной дислокации противника в Харьковской области. В ходе операций применялись авиационные бомбы ФАБ-500.