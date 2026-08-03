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03 августа 2026 в 10:50

В Дагестане нашли пропавших на горе Шалбуздаг туристов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Дагестане спасатели нашли двух туристов, пропавших на горе Шалбуздаг, сообщила пресс-служба регионального МЧС. Информация об исчезновении мужчины и женщины поступила в воскресенье, 2 августа, после чего на место выдвинулась поисково-спасательная группа, но с наступлением темноты работы приостановили.

Сегодня ранним утром поиски были возобновлены. В результате проведенных мероприятий пропавшие (мужчина 1990 года рождения и женщина 1993 года рождения. — NEWS.ru) были обнаружены, — следует из сообщения.

Их состояние оценивается как удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась. Операция завершена.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье была найдена пропавшая девочка. Ее обнаружили живой в деревне Марково Раменского района. По информации правоохранительных органов, девочка ушла из дома после конфликта.

До этого в Белграде пропала 27-летняя россиянка, которая перестала выходить на связь после похода в ночной клуб. Последнее сообщение было отправлено 25 июля вечером, после чего о ней ничего не было слышно.

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