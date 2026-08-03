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03 августа 2026 в 11:47

В СВР раскрыли, почему власти Украины обманывают свой народ

СВР: Киев готов участвовать в обмане своего народа из-за зависимости от Европы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Зависимость Киева от финансовой и военной поддержки Европы вынуждает его руководство участвовать в манипуляциях еврочиновников, направленных на введение в заблуждение украинского населения, заявили в Службе внешней разведки России. Там убеждены, что рано или поздно народ Украины прозреет и осознает, кто вверг страну в кризис и где находится его действительное будущее.

Киевский режим, понимая, что его существование полностью зависит от европейской финансовой и военной помощи, готов подыгрывать еврочиновникам в обмане собственного народа. На деле же и Киеву, и Брюсселю украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны, — говорится в сообщении.

Ранее председатель Российского исторического общества и директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что сплоченность российского общества является опорой страны и позволяет достигать поставленных задач, несмотря на сопротивление противников. Глава ведомства возложил цветы в Москве у мемориала воинам, павшим в годы Первой мировой войны.

Кроме того, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что западные страны извлекают выгоду из украинского кризиса благодаря нелегальному обороту вооружений. По мнению эксперта, для них гораздо приоритетнее теневая экономическая составляющая боевых действий, нежели стремление нанести России стратегическое поражение.

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