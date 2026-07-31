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31 июля 2026 в 10:36

В СВР раскрыли, что позволяет России добиваться целей

Нарышкин: единство общества скрепляет Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ценность единства общества скрепляет Россию и позволяет ей добиваться целей, невзирая на противодействие врагов, заявил председатель Российского исторического общества, директор СВР Сергей Нарышкин. В пятницу он принял участие в церемонии возложения цветов в Москве в память о российских воинах, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов, сообщает РИА Новости.

Сегодня, когда Россия ведет бескомпромиссную борьбу с неонацизмом XXI века, борьбу за свое место в мире, исторический опыт Первой мировой войны служит своего рода прививкой для нашего общества. Ценность единства, выстраданная нашим народом, скрепляет страну, надежно скрепляет страну и позволяет нам добиваться своих целей, невзирая ни на какое противодействие со стороны оппонентов, соперников и врагов, — сказал Нарышкин.

Глава СВР назвал это большим национальным преимуществом страны. Нарышкин призвал сохранить и приумножать его.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ заявил, что музей-панорама «Оборона Севастополя» восстановят, а враги страны «захлебнутся в своей злобе». По его словам, этот музей является символом стойкости и мужества российского народа.

Россия
СВР
Сергей Нарышкин
единство
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