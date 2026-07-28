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28 июля 2026 в 12:50

В СВР заявили, что ЕАЭС не станет спонсировать «заплыв» Армении в ЕС

СВР России: ЕАЭС не будет спонсировать Армению, если она вступит в Евросоюз

Фото: Владислав Воднев/РИА Новости
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Брюсселю не следует рассчитывать на то, что страны Евразийского экономического союза не дадут утонуть «ереванскому политическому экипажу» и проспонсируют его «заплыв» в сторону ЕС, сообщается на сайте СВР России. Отмечается, что европейцы осознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван окажется вне ЕАЭС.

Брюсселю не стоит рассчитывать, что страны ЕАЭС не дадут утонуть ереванскому политическому экипажу, будут удерживать его на поверхности и спонсировать его марафонский заплыв в сторону ЕС, — отметили в пресс-бюро.

Ранее сообщалось, что ЕС добивается от премьер-министра Армении Никола Пашиняна сокращения присутствия российского бизнеса в стратегически важных отраслях. Также Брюссель требует разрыва гуманитарных связей с Москвой и подавления несогласных оппонентов.

До этого Пашинян на встрече с главой кабмина России Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге заявил, что Армения заинтересована в дальнейшем участии в ЕАЭС. По словам армянского политика, Ереван считает, что механизмы организации должны работать.

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