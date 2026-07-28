Стали известны мрачные ожидания Европы в отношении Армении СВР РФ: в Европе осознают неизбежность кризиса в Армении при выходе из ЕАЭС

В Евросоюзе осознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если та решит выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в сообщении Службы внешней разведки России. По данным СВР, в евроструктурах признают, что не смогут обеспечить устойчивость армянских властей.

По поступающей в СВР информации, в Брюсселе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван окажется вне Евразийского экономического союза, — отметили в ведомстве.

В СВР подчеркнули, что при этом компенсировать Еревану многомиллиардные потери Брюссель не сможет, так как экономические проблемы в самом Евросоюзе из-за антироссийских санкций и конфликта на Украине лишь нарастают. Многие страны Европы уже дали понять, что не готовы открывать свои рынки для армянских товаров в ущерб национальным производителям.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и обменялись мнениями по текущим вопросам двусторонних экономических отношений. В ходе диалога Пашинян заявил, что ограничения на экспорт армянских товаров на российский рынок противоречат нормам ЕАЭС.