Пашинян и Путин обсудили проблемы в отношениях Армении и России

Пашинян и Путин обсудили проблемы в отношениях Армении и России Пашинян призвал Путина снять ограничения на экспорт армянских товаров в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и обменялись мнениями по текущим вопросам двусторонних экономических отношений, заявили в пресс-службе армянского кабмина. В ходе диалога Пашинян заявил, что ограничения на экспорт армянских товаров на российский рынок противоречат нормам ЕАЭС.

Пашинян призвал принять меры для скорейшего решения возникших торговых барьеров. Отдельно глава правительства затронул тему возможного референдума о вступлении Армении в ЕС, отметив его реальность только после подачи заявки на членство. При этом армянская сторона выразила полную готовность решать все споры в формате открытого и дружественного партнерского диалога.

Ранее инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении заверил в постоянном мониторинге качества молочной продукции и ее соответствия установленным требованиям. Заявление было сделано в ответ на решение Россельхознадзора с 27 июля временно ограничить поставки армянской молочной продукции в Россию.