В Армении встали на защиту своего молока после решительного отказа России

В Армении встали на защиту своего молока после решительного отказа России Армянский регулятор заявил, что следит за качеством молочной продукции

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении заверил в постоянном мониторинге качества молочной продукции и ее соответствия установленным требованиям. Как сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте, заявление было сделано в ответ на решение Россельхознадзора с 27 июля временно ограничить поставки армянской молочной продукции в Россию.

Мы можем сообщить, что в ходе проверки не было выявлено фактов использования этими предприятиями молока больных животных, а также сырья, импортированного из других стран, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, используемое в производстве сырье прошло лабораторные испытания и было признано безопасным. Армянский регулятор также сообщил, что в рамках годовой программы проверок, а также по жалобам потребителей регулярно проводит контрольные мероприятия на всех молокоперерабатывающих предприятиях. В случае выявления нарушений производственная деятельность приостанавливается до их устранения, а опасные партии изымаются из оборота и уничтожаются.

Ранее Россельхознадзор сообщил о введении ограничений на ввоз молочной продукции из Армении. Ведомство уточнило, что они вступят в силу с 27 июля. По итогам инспекции армянских молокоперерабатывающих предприятий Россельхознадзор запросил у местного надзорного органа приостановить ветеринарную сертификацию всей молочной продукции из Армении, предназначенной для поставок в Россию.