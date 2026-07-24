Россельхознадзор запретил ввоз молочки из соседней страны Россельхознадзор запретил ввоз молочных продуктов из Армении с 27 июля

Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз молочной продукции из Армении, сообщается на сайте ведомства. Они вступят в силу с 27 июля.

Учитывая выявленные нарушения, Россельхознадзор принял меры по недопущению заноса в Россию особо опасных инфекций и реализации на отечественном рынке небезопасной молочной продукции. В очередной раз подтверждается, что Армения не справляется с контролем сельхозпроизводителей, в том числе из-за последствий реформы правительства 2019 года, — говорится в сообщении.

Россельхознадзор по итогам инспекции армянских молокоперерабатывающих заводов запросил у местного надзорного органа приостановку ветеринарной сертификации всей молочной продукции из Армении для поставок в Россию.

Ранее Россельхознадзор ввел последовательные запреты на поставки из Армении цветов, овощей, фруктов, ягод и картофеля. Кроме того, армянскую сторону обязали временно приостановить сертификацию живой рыбы и рыбной продукции, предназначенной для экспорта в РФ. Объем взаимной торговли между Россией и Арменией с января по май 2026 года упал на 21,5%.