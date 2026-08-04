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04 августа 2026 в 16:49

Россельхознадзор запретил транзит одного вида продуктов из Евросоюза

Россельхознадзор с 5 августа ограничит транзит через Россию мяса птицы из Европы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россельхознадзор с 5 августа вводит временный запрет на транзит через Россию мяса птицы и субпродуктов из Евросоюза, сообщила пресс-служба ведомства. По данным надзорного органа, в качестве меры предосторожности ограничения вступают в силу с указанной даты, однако продукция, сертифицированная и отгруженная до 5 августа, может следовать транзитом до 6 августа включительно.

Россельхознадзор в мерах предосторожности вводит с 5 августа 2026 года временные ограничения на транзит через территорию России мяса и субпродуктов птицы, произведенных предприятиями Европейского союза, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что решение приняли для недопущения распространения эпизоотий и защиты потребителей. Поводом послужило выявление незаконной перевозки субпродуктов птицы якобы немецкого происхождения через Польшу. Груз пересек границу Таможенного союза на машине с польскими номерами и следовал транзитом через Россию в Узбекистан по поддельным ветеринарным сертификатам.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз двух партий свиного шпика объемом 43,6 тонны, который должны были доставить из Белоруссии в Казахстан через территорию России. Предварительно, белорусская компания «Велес-Мит» пыталась провезти товар по поддельному ветеринарному сертификату.

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