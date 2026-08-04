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04 августа 2026 в 17:36

На Украине раскрыли потери агросектора от блокировки портов Большой Одессы

Потери агросектора Украины в 2026 году могут достичь $3 млрд от простоя портов

Одесса, порт Одесса, порт Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинский аграрный сектор может потерять до $3 млрд из-за остановки портов Большой Одессы — Одессы, Южного и Черноморска, через которые шел основной экспорт продукции, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. По его словам, которые приводит Reuters, текущая ситуация с морской блокадой по ряду параметров даже тяжелее, чем в начале 2022 года, а закупочные цены на масличные и зерновые упали в среднем на 30%.

Значительная часть продукции — чуть более 30 млн тонн — не будет экспортироваться на международные рынки, если эта проблема не будет решена. <…> Ситуация исключительно сложная. В некоторых аспектах она даже сложнее, чем в марте-апреле 2022 года. <…> Прямые убытки для сельскохозяйственного сектора Украины в этом году могут составить от $1,5 млрд до $3 млрд, — признался Высоцкий.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял ,что российские войска фактически блокируют порты Одессы и Николаева, превращая то, что осталось от Украины, в территорию без выхода к морю. Эксперт отметил, что российская армия сегодня «сильнее, чем когда-либо с 1980-х годов».

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