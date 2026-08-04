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04 августа 2026 в 18:22

Глава Курчатовского института стал Героем труда

Путин присвоил звание Героя труда главе Курчатовского института Ковальчуку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук получил звание Героя труда России, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте опубликования правовых актов. Руководителя вуза отметили за его особые заслуги в развитии отечественной науки и многолетнюю плодотворную работу.

За особые заслуги в развитии отечественной науки и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Ковальчуку Михаилу Валентиновичу — президенту федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“», город Москва, — говорится в тексте документа.

Ранее Путин наградил певца Николая Баскова орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени. Музыканта отметили за его заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Кроме того, президент назвал возможность преодоления себя самой значимой победой для человека. Он высказал такое мнение в разговоре со школьниками — финалистами конкурса «Большая перемена».

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Владимир Путин
Михаил Ковальчук
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