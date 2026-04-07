Стало известно, когда российская АЭС должна появиться на Луне Ковальчук: АЭС для освоения Луны должна быть готова к отправке в 2030–2032 годах

Российская атомная электростанция, предназначенная для освоения Луны, должна быть полностью готова к доставке и установке на естественном спутнике Земли к 2030–2032 годам, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на заседании президиума Российской академии наук. Мероприятие было посвящено теме «Космос как источник научных знаний, прогресса и сотрудничества», передает ТАСС.

К 2030–2032 годам станция должна быть готова к тому, чтобы ее можно было устанавливать на Луне, — сказал Ковальчук.

В основе лунной атомной станции будут использованы новые материалы, устойчивые к радиации, отметил он. По его словам, именно к указанному сроку агрегат должен находиться в таком состоянии, чтобы его можно было монтировать на поверхности Луны.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия будет поэтапно отрабатывать технологии для организации пилотируемых экспедиций на Марс без ущерба для здоровья космонавтов. По его словам, космическая радиация, в частности тяжелые заряженные частицы, оказывает существенное влияние на организм человека.