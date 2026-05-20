Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 16:15

В аэропорту поймали женщину с живым багажом

В аэропорту Дубая задержали пассажирку с двумя живыми медвежатами в чемодане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В аэропорту Дубая задержали пассажирку, прибывшую в ОАЭ с двумя живыми медвежатами, сообщает портал PYOK. При сканировании ее багажа таможенники обнаружили в чемодане два небольших объекта, похожих на скелеты, и после вскрытия нашли внутри двух медвежат редкого вида.

Животных поместили в корзину, после чего на место вызвали ветеринара, однако по прибытии специалист констатировал гибель животных. Предположительно, причиной стало длительное воздействие низких температур в грузовом отсеке самолета.

Пассажирка заявила, что не знала о содержимом багажа и лишь согласилась перевезти чемодан за вознаграждение. Ее задержали по подозрению в незаконной перевозке редких животных.

Ранее в Приморье пару двухмесячных гималайских медвежат нашли в коробке. Они поступили в реабилитационный центр «Тигр» на попечение специалистов. По словам ветеринаров, это самец и самка — малыши остались сиротами.

До этого в Гатчинском районе Ленинградской области трех собак породы кане-корсо заперли в тесной клетке. Жительница поселка Пудость рассказала, что ночью она услышала громкий лай и скулеж, а затем наткнулась на псов.

Мир
аэропорты
медведи
животные
ОАЭ
Дубай
контрабанда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Съемки на Украине, пост об СВО, отсутствие детей: как живет Коняшкина
Шойгу указал на откровенно недружественный шаг Армении
Шойгу раскрыл, чем Армения обязана России
Китай проводил Путина
Жара в Москве побила температурный рекорд 129-летней давности
Гинеколог назвала оптимальный возраст для первой беременности
В российском регионе появится отряд из граждан для противодействия БПЛА
Политолог ответил, задействует ли НАТО армию в Ормузском проливе
€2 млн в год. Сбежал и вернулся за деньгами: Шварц снова возглавит «Динамо»
Фон дер Ляйен обиделась на сообщение СВР о плане ударов ВСУ из Прибалтики
Суд признал законным арест иноагента-комика
Апелляция подтвердила незаконность займа, выданного якобы на взятку Иванову
Экс-нардеп ответил, что Зеленский хочет провернуть на территории Белоруссии
Раскрыта продолжительность чаепития Путина и Си Цзиньпина
Путин оценил одну китайскую транспортную инициативу
Политолог раскрыл главный итог переговоров Путина и Си Цзиньпина
Детеныш белухи «встал на мель» и привлек внимание МЧС
Пятилетняя россиянка умерла после операции в Германии
Политолог расшифровал сигнал Путина и Си Цзиньпина Западу
В Германии предположили, с какой целью ФРГ настраивает Европу против России
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.