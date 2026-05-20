В аэропорту поймали женщину с живым багажом В аэропорту Дубая задержали пассажирку с двумя живыми медвежатами в чемодане

В аэропорту Дубая задержали пассажирку, прибывшую в ОАЭ с двумя живыми медвежатами, сообщает портал PYOK. При сканировании ее багажа таможенники обнаружили в чемодане два небольших объекта, похожих на скелеты, и после вскрытия нашли внутри двух медвежат редкого вида.

Животных поместили в корзину, после чего на место вызвали ветеринара, однако по прибытии специалист констатировал гибель животных. Предположительно, причиной стало длительное воздействие низких температур в грузовом отсеке самолета.

Пассажирка заявила, что не знала о содержимом багажа и лишь согласилась перевезти чемодан за вознаграждение. Ее задержали по подозрению в незаконной перевозке редких животных.

