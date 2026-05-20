Встреча Путина и Си в Китае: итоги переговоров, какой сигнал послали Западу

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине, итогом которых стало подписание более 40 документов о взаимовыгодном сотрудничестве в ключевых для обоих государств сферах. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: заключенные соглашения будут иметь стратегическое значение для РФ и Китая. О чем именно договорились стороны и как они вместе выстраивают многополярный мир — в материале NEWS.ru.

Как прошли переговоры Путина и Си в Пекине

Переговоры глав России и Китая состоялись в Доме народных собраний утром в среду, 20 мая. Встреча проходила в двух форматах: сначала в узком, затем в расширенном составе — с членами делегаций.

По ее итогам стороны приняли и подписали 42 документа, включая совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Официальная часть переговоров завершилась итоговым выступлением глав государств, на котором Путин заявил: России и Китаю удалось выстроить устойчивую систему взаимной торговли, защищенную от негативных тенденций на глобальных рынках.

«Наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время», — подчеркнул российский лидер.

Си Цзиньпин в свою очередь также обратил внимание на политический аспект переговоров. Китайский лидер отметил роль двух стран в защите международной справедливости и борьбе с появлением «мировых гегемоний».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя итоги поездки Путина в Китай, заявил о существовании духа сотрудничества между Россией и Китаем. Он охарактеризовал его как «дух Пекина».

Президент России Владимир Путин Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости

Политолог Александр Антошин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что саммит в китайской столице показал готовность России и КНР совместно выстраивать новый мировой порядок на основе равноправия и партнерства.

«Страны готовы совместно отстаивать эту концепцию (многополярного мира. — NEWS.ru) перед лицом Запада, который не хочет терять свою гегемонию. Москва и Пекин показали высокий уровень союзнических отношений: теперь Европа и США должны понимать, что им придется противостоять обоим государствами одновременно», — заметил он.

О чем еще договорились Россия и Китай

Одним из важнейших итогов встречи Путина и Си стало подписание договора о совместном строительстве второго пути на трансграничном участке железной дороги Забайкальск — Маньчжурия. Этот проект позволит к 2030 году увеличить пропускную способность магистрали на 11 млн т, или почти 50 пар грузовых поездов в сутки.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с NEWS.ru отметил важность и своевременность этого шага.

«Железнодорожное сообщение с Китаем — это вообще довольно сложная и важная тема. Перевод на двустороннее движение повышает пропускную способность не в два раза, а, как правило, раз в 5–10. При одностороннем движении поездам приходится пропускать встречные составы. Идет движение „пакетами“: сперва несколько поездов в одну сторону, потом несколько в другую. Поэтому пропускная способность однопутной железной дороги довольно ограничена. В нынешних условиях такое развитие логистики существенно укрепит и увеличит торговые связи России и Китая», — объяснил он.

Кроме того, на саммите было подписано сразу несколько соглашений между Росатомом и профильными китайскими корпорациями. Вассерман считает: эти договоренности имеют стратегическое значение как для России, так и для Китая.

«В силу нашей истории еще в советский период пути Пекина и Москвы на некоторое время расходились. И чисто технически китайская и российская атомные отрасли шли параллельными дорогами, находя разные оптимальные решения для одних и тех же характерных проблем. Поэтому нынешнее сближение в сфере мирного атома, взаимное дополнение, взаимообмен технологиями, обмен достижениями помогут обеим сторонам продвинуть и без того развитую атомную энергетику обоих государств на многие годы вперед», — уверен парламентарий.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости

Как Россия и Китай борются за мир

Лидер КНР на итоговой пресс-конференции после переговоров заявил, что на международной арене существует угроза возврата к «миру джунглей». По словам Си, Россия и Китай как ответственные мировые державы намерены защищать авторитет ООН и «международную справедливость», а также противодействовать всяческим попытками «повернуть историю вспять».

Политолог Виктор Сухотин в разговоре с NEWS.ru обратил внимание, что обе делегации на переговорах максимально жестко высказались относительно растущих рисков ядерной войны.

«Насколько я видел, критика по поводу несоблюдения Договора о нераспространении ядерных вооружений была высказана дважды. Очень резкая реакция на проект „Золотой купол“ (американский проект, предполагающий создание многоуровневой системы противоракетной обороны. В КНР считают, что его развитие приведет к эскалации гонки вооружений. — NEWS.ru). И такая же прямая и резкая реакция на разработки, которые сейчас ведутся в сфере вооружений в Японии. В принципе, это очень четкая заявка на построение многополярной системы, которая, конечно, внеблоковая и основана на взаимной выгоде и торговле, но может быть подкреплена и оружием», — подчеркнул он.

Какой сигнал посылают Россия и Китай странам Запада

Заметил Сухотин и то, что стороны обсудили ситуацию в Афганистане, а также вопросы, связанные с Японией и Юго-Восточной Азией в целом. В то же время, подчеркнул политолог, Запад на встрече упоминался по минимуму — хотя и подразумевался. И в этом эксперт видит определенный сигнал.

«Он звучит так: „Господа, если вы не хотите с нами сотрудничать, то мы будем строить многополярный мир без вас“. И это объясняет логику того, как дальше будет развиваться система „мирового большинства“. Поезд пойдет дальше, и неучастия Запада в деле построения нового мира никто особо не заметит», — подытожил Сухотин.

