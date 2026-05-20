Девятилетний ликвидатор танков и опасные рации: новости СВО на вечер 20 мая

Девятилетняя девочка из Донецкой Народной Республики смогла в одиночку вывести из строя украинский танк в Артемовске, пленный боец Вооруженных сил Украины рассказал, что его сослуживцы боятся пользоваться рациями из-за прослушки. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Девятилетняя «партизанка» вывела из строя украинский танк

Девятилетняя девочка вошла в доверие к украинским военным и, попав внутрь танка, заклинила механизм вращения его башни. По словам отца ребенка, танкисты побоялись признаться командованию, что технику испортил ребенок, и вышли на боевое задание на неисправной машине. В итоге танк уничтожили российские бойцы.

Тем временем пленный украинский солдат, младший сержант из 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Валерий Скляренко сообщил, что Вооруженные силы России постоянно прослушивают радиочастоты украинской армии. По его словам, перепрошивка раций устраняет эту проблему лишь на несколько дней.

«Их регулярно перепрошивают — по моему опыту такое ненадолго. Максимум на несколько дней, и все — они опять прослушиваются. Рации — связь ненадежная. Если хочешь что-то сделать, красиво уйти, то лучше никому и ничего не сообщать по рации», — подчеркнул он.

ВСУ «убили» восемь FPV-дронов на потопление БЭКа «Днепра»

Боец войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Барсик сообщил, что Вооруженные силы Украины потратили восемь ночных ударных FPV-дронов чтобы подбить всего один российский БЭК (безэкипажный катер). По его словам, БЭКи используются для минирования протоков в пойме Днепра и в островной зоне.

«Мы разработали БЭК. Сами делаем из подручных материалов. Применяли на Днепре. Один раз, чтобы потопить такой БЭК, противнику понадобилось восемь ночных FPV-дронов. За один заход восемь FPV он тратит», — рассказал он.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны России сбили за сутки почти 800 украинских беспилотников самолетного типа. По информации ведомства, также уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ.

Также появилась информация, что Вооруженные силы России в течение суток уничтожили зенитную самоходную установку германского производства Gepard. По данным Минобороны, российские военные поразили используемые в интересах ВСУ объекты топливно-энергетической инфраструктуры, пункты временной дислокации иностранных наемников и формирований ВСУ в 143 районах.

В Кремле раскрыли, как долго будет длиться СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия на фоне воинственной риторики Киева должна будет продолжать проведение спецоперации на Украине. По словам представителя Кремля, Вооруженные силы РФ должны достигнуть всех поставленных целей.

«На фоне воинственных заявлений Зеленского мы должны и будем продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока мы не достигнем наших целей», — объяснил Песков.

Также днем пресс-служба Минобороны проинформировала, что российская армия уничтожила украинский безэкипажный катер, вышедший из порта Одессы и двигавшийся в сторону Крыма. По данным ведомства, удар был нанесен барражирующим боеприпасом «Ланцет».

