20 мая 2026 в 18:02

«Вдумайтесь»: Шойгу осудил Ереван после выступления Зеленского

Шойгу раскритиковал решение Еревана дать Зеленскому площадку для выступления

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Ереван проявил неуважение к памяти армян, сражавшихся с нацизмом, предоставив президенту Украины Владимиру Зеленскому площадку для заявлений, связанных с угрозами в адрес парада Победы в Москве, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Он также задался вопросом, что по этому поводу сказали бы прославленные маршалы Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА Новости.

Предоставление киевскому режиму трибуны саммита Европейского политического сообщества в Ереване для угроз в адрес России. Вдумайтесь, главарь неонацистского киевского режима из Еревана угрожал ударами по параду Победы — это не что иное, как глумление над памятью более 1,5 млн армян, которые сражались с нацизмом, с этим абсолютным злом, не щадя свои жизни, — убежден Шойгу.

Саммит Европейского политического сообщества прошел в Ереване 4–5 мая. Там же состоялся и первый саммит Армения — Евросоюз. В мероприятиях принял участие в том числе Зеленский.

Ранее Шойгу заявил, что присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда и решения по выдаче российских граждан третьим странам носят недружественный характер по отношению к России. Он подчеркнул, что в Москве рассматривают эти шаги как негативные изменения в двусторонних отношениях.

Мир

Общество

Общество

