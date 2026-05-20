Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 18:29

Бастрыкин взял на контроль обрушение балкона с детьми в школе Севастополя

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об обрушении балкона с учениками в школе Севастополя, сообщила пресс-служба ведомства. Здание учебного заведения ввели в эксплуатацию после капитального ремонта в 2025 году.

Председателем СК России Бастрыкиным А. И. дано поручение <…> представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в школе № 13 выпускники вышли на балкон второго этажа, чтобы сделать памятные фото. Когда они прыгнули, конструкция не выдержала и рухнула. Подростки получили травмы разной степени тяжести. Трое из девяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь одного из мальчиков.

При обрушении балкона пострадал 17-летний серебряный призер среди юниоров в первенстве Крыма по армрестлингу. Юноша также многократно участвовал в соревнованиях по силовым видам спорта в республике. В марте этого года подросток взял серебро на престижном фестивале «Крымская весна».

Общество
Севастополь
Александр Бастрыкин
обрушения
школы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скрывавшая беременность школьница выкинула новорожденного на улицу
Белорусские военные получили спецбоеприпасы и снарядили ими «Искандер-М»
Задержанная в Париже россиянка обжаловала решение суда об УДО
Емелин: «Локомотив» не дает «Ак Барсу» реализовать свой потенциал
Опознали по документам в шкафу: уральский убийца умер в Белоруссии
Адвокат раскрыл, что может грозить матери за убийство новорожденного
«Это пока не ясно»: Эрдоган пошутил про свою жену и Курбан-байрам
Черный пакет с младенцем: что известно о страшной находке в Ростове-на-Дону
Нетаньяху упрекнул своего министра за унижение пропалестинских активистов
Трамп сделал антикитайское заявление после встречи с Си Цзиньпином
Футболист «Локомотива» выступил в поддержку главного тренера команды
Метод Сталина: Владимир Жириновский предсказал, как сделать Россию сильнее
США выдвинули обвинения против экс-президента Кубы
В России приняли меры из-за отравления граждан страны в египетском отеле
«Я не спешу»: Трамп сделал неожиданное заявление по Ирану
Мужчина переселил своих собак в раскаленную солнцем машину
Заставляла есть из унитаза: мать годами глумилась над приемной дочкой
Знаменитый российский футболист похвалил фаворита АПЛ сезона-2003/04
Бастрыкин взял на контроль обрушение балкона с детьми в школе Севастополя
Трамп сумел удивить планами на свое будущее
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.