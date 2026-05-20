Бастрыкин взял на контроль обрушение балкона с детьми в школе Севастополя

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об обрушении балкона с учениками в школе Севастополя, сообщила пресс-служба ведомства. Здание учебного заведения ввели в эксплуатацию после капитального ремонта в 2025 году.

Председателем СК России Бастрыкиным А. И. дано поручение <…> представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в школе № 13 выпускники вышли на балкон второго этажа, чтобы сделать памятные фото. Когда они прыгнули, конструкция не выдержала и рухнула. Подростки получили травмы разной степени тяжести. Трое из девяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь одного из мальчиков.

При обрушении балкона пострадал 17-летний серебряный призер среди юниоров в первенстве Крыма по армрестлингу. Юноша также многократно участвовал в соревнованиях по силовым видам спорта в республике. В марте этого года подросток взял серебро на престижном фестивале «Крымская весна».