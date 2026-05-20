Стало известно, что грозит виновным в обрушении школьного балкона в Крыму Адвокат Жорин: виновным в обвале балкона школы Крыма грозит до шести лет тюрьмы

Виновным в обвале балкона в школе Севастополя может грозить до шести лет лишения свободы, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, в такой ситуации ответственность не сводится к выбору между образовательным учреждением или подрядчиком, а будет зависеть от конкретных нарушений, установленных экспертизой.

В ЧП с обрушением балкона в школе Севастополя ответственность не сводится к выбору «учебное заведение или подрядчик». Образовательная организация обязана обеспечивать безопасные условия пребывания детей. Если администрация знала о рисках, может вставать вопрос об ответственности должностных лиц, в том числе по статье 293 УК РФ «Халатность». Если нанесен тяжкий вред здоровью, виновным грозит до пяти лет тюрьмы. Но если экспертиза установит, что обрушение связано с дефектами капремонта и нарушением строительных норм, — вопросы будут к подрядчику, технадзору, проектировщикам и лицам, подписывавшим документы о готовности объекта. Здесь возможно применение статьи 238 УК РФ. При тяжком вреде здоровью наказание может быть до шести лет лишения свободы, — пояснил Жорин.

Он отметил, что гарантийный срок подрядчика сам по себе не освобождает школу от обязанностей по безопасности детей, но усиливает интерес следствия к качеству ремонта и приемке объекта. По словам адвоката, на практике часто ответственность несут и те и другие, но по разным составам преступления.

Ранее сообщалось, что завала на месте обрушения балкона в севастопольской школе, где пострадали девять детей, не было, медики сразу начали оказывать помощь. В спасательной службе Севастополя подтвердили, что помощь специалистов не потребовалась.