В Германии предположили, с какой целью ФРГ настраивает Европу против России Политолог Рар: власти Германии считают, что в Европе нет места для России

Элиты в Германии считают, что России нет места в Европе, такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил германский политолог Александр Рар. Именно поэтому, считает эксперт, Берлин пытается убедить страны континента в якобы существующей «угрозе» со стороны Москвы.

Руководители нынешней Германии считают, что России, такой как сейчас, нет места в Европе. Таким образом, ФРГ настраивает всю Европу на борьбу с Россией, — пояснил политолог.

Он добавил, что либеральные ценности в Евросоюзе превыше всего. Поэтому многие лидеры стран ЕС считают своей миссией распространение этих идей даже за пределами объединения, подчеркнул Рар.

Россия в контексте всех этих новшеств стала геополитическим и цивилизационным соперником либерального Запада, — заключил он.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус представил первую в современной истории страны всеобъемлющую военную стратегию. В обнародованном документе Россия обозначена как главная и непосредственная угроза безопасности Германии, Европы и НАТО в обозримом будущем.