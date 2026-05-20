Съемки на Украине, пост об СВО, отсутствие детей: как живет Коняшкина

Актриса Марина Коняшкина активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила об Украине?

Чем известна Коняшкина

Марина Коняшкина родилась 7 июля 1985 года в Минске. Окончила актерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина.

Коняшкина снималась в картинах «Искушение», «Карина Красная», «Ловушка», «Последний шанс», «Ча-ча-ча», «Когда закончится февраль», «Союз спасения. Время гнева», «Чебурашка», «Извозчик», «Полюби меня снова» и других.

Всего в ее фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Коняшкиной

Марина Коняшкина не замужем. Детей у 40-летней актрисы тоже нет.

«Думаю, что для треснувшего брака никакие подпорки извне не помогут. Нельзя специально рожать детей только для того, чтобы удержать мужа и сохранить семью. „Сейчас я возьму и сделаю так-то, чтобы склеить то, чего уже нет“ — так не работает», — признавалась она в интервью KP.RU.

В интервью журналисту Светлане Баласанян в 2024 году она сообщила, что состоит в отношениях, но имя возлюбленного не раскрыла.

Что Коняшкина говорила об Украине

Марина Коняшкина снялась в большом количестве украинских проектов, однако после работы в сериале «Завтрак в постель», съемки которого проходили в Ялте, ей запретили въезд на Украину.

«Сейчас мне въезд туда закрыт. Я снималась в Крыму. Это был проект „Завтрак в постель“. Съемки проходили в Ялте. А до этой ситуации я очень плотно работала на Украине, может, им нравились мои белорусские корни, не знаю. Но начала я там сниматься давно, еще до всех конфликтов, с 2008 года. Последний проект мы снимали в Черновцах, это Западная Украина», — говорила Коняшкина.

Артистка отметила, что сейчас запрет на въезд на Украину «действует как никогда», но она надеется, что когда-нибудь снова сможет сниматься там.

Что Коняшкина говорила о спецоперации

Марина Коняшкина в 2022 году, после начала спецоперации, написала в соцсетях, что она «против любой войны в мире», однако не обозначила свою позицию.

«Самопровозглашенные судьи требуют от всех высказывать свою позицию, ибо если ты не пишешь или хотя бы не приклеиваешь к своей аватарке тот или иной флаг, то ты автоматически, опять какими-то мнимыми судьями, зачисляешься в определенный лагерь. Или я что-то упустила? Для меня как раз это довольно дико: сидя в теплом доме, из кровати, писать в соцсети, что я против войны. Я себя спрашиваю каждое утро: что я могу сделать сегодня для достижения своей позиции „я против любой войны во всем мире“? И как я могу помочь тем, кто в ней оказался? Куда перевести средства, отвезти лекарства и т. д. И неужели мне надо это выставлять, чтобы показать, что я „правильная“? Мне как-то это совестно. Я ведь делаю это не ради того, чтобы обо мне что-то думали или чтобы мне „не прилетело“», — высказалась она.

Спустя время актриса объяснила, что опубликовала пост об СВО, поскольку люди «требовали» от нее высказаться.

«Это было самое начало, тогда от меня все чего-то требовали: близкий круг, знакомые. Так же было с коронавирусом, когда все спорили о том, нужно ли носить маску, и могли друг друга убить в очереди. А мои слова о провозглашенных судьях… Как правило, оказалось потом, что те, кто „топил“ за одну сторону, у них просто не получилось на другой стороне, в другой стране. Поймите: я за честность перед собой. И действительно — а судьи кто? Зачем мне высказываться? Я могу что-то поменять? Или высказываться, чтобы меня просто кто-то записал в „свой лагерь“? Что за бред? Давайте просто делать что можем», — сказала Коняшкина.

Чем сейчас занимается Коняшкина

Марина Коняшкина продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановке «Неугомонный дух».

В 2025 году вышел мини-сериал «Закон случайных совпадений» с Коняшкиной. В 2026 году вышла комедия «Чебурашка-2» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Извозчик» и «Анка с Молдаванки. 5 лет спустя» с участием актрисы.

