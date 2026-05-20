«Фабрика звезд», аниме, новая волна популярности: как живет Саша Балакирева

Певица Саша Балакирева спустя 20 лет после участия в проекте «Фабрика звезд» вновь начала набирать популярность. Чем она сейчас занимается, как складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Балакирева

Саша (Александра) Балакирева родилась 25 апреля 1987 года в Москве. После окончания школы поступила на вокальный факультет Музыкального училища эстрадного и джазового искусства. На втором курсе обучения прошла кастинг в проект «Фабрика звезд — 4», который проходил под руководством народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

«На „Фабрику“, по моему ощущению, я попала неслучайно (я честно проходила все кастинги, и меня честно выбрали, уж не знаю, какой волей случая), но была там сильно „не своей“. На кастинг я пришла по приколу, ничего не ожидая и не зная о том, куда попадаю, а также о том, что я за артист или каким хочу стать. Еще совсем мелкая была», — делилась она.

Самым популярным выступлением Балакиревой на проекте оказался дуэт с певцом Андреем Губиным. Они исполнили песню «Время романтиков». На шоу исполнительница дошла до финала.

Куда пропала Балакирева после «Фабрики звезд»

После окончания «Фабрики звезд» Саша Балакирева стала выступать в составе группы «КуБа» с другой фабриканткой, Анной Куликовой, но коллектив распался через несколько лет.

В 2015 году исполнительница приняла участие в проекте «Главная сцена» на телеканале «Россия 1».

«Хотела пойти и на проекты Первого канала, но все как-то не получалось. Потом решилась на „Главную сцену“, а оказалось, что кастинг закончился. В итоге в сентябре перезвонили, сообщили, что идет добор участников. Мне важно, чтобы мою музыку слушали. Для этого я и пошла на „Главную сцену“, чтобы как можно больше людей ее услышали и поняли», — делилась она.

Затем популярность Балакиревой пошла на спад. Артистка продолжила учебу, получила профессиональное образование как оперная певица, работала в музыкальных театрах.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем сейчас занимается Балакирева

Саша Балакирева вновь начала набирать популярность благодаря роликам в социальных сетях. Артистка опубликовала серию видео с подписью «Куда делась та самая Саша Балакирева, которая пела с Андреем Губиным на „Фабрике звезд“» и показала, чем теперь занимается.

Она отметила, что она продолжает творческую деятельность, но теперь стала оперной певицей.

«Я тут, и я продолжаю выступать, хотя мое творчество стало совсем другим», — сказала исполнительница.

Также Балакирева озвучивает анимационные мультфильмы. В частности, она исполнила песни к популярному аниме «Красавица и дракон» и записала свою версию саундтрека к One Piece.

В прошлом году Балакирева приняла участие в музыкальном шоу «Браво! Бис!» на НТВ. Она вышла на сцену в шестом выпуске передачи, исполнив композицию It's Oh So Quiet, но в следующий этап не прошла.

Сейчас Балакирева продолжает развиваться как оперная певица и дает сольные концерты в Москве.

Балакирева сменила творческую траекторию и стала заниматься классической оперой из-за неудачного образа на эстраде, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко.

«Прекрасно помню Сашу Балакиреву. Думаю, она поняла, что без команды и финансирования особых результатов добиться на эстраде вряд ли сможет. А как оперная певица она, видимо, планирует служить в каком-нибудь театре без, возможно, претензий и амбиций. Просто работать в качестве оперной вокалистки. Александра [Балакирева] могла сама не согласиться с тем образом, который ей предлагали продюсеры для восхождения на российскую эстраду», — сказал он.

