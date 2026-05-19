Продажа дома за 250 млн, кредит, слухи о детях: как живет певец Дима Билан

Заслуженный артист России Дима Билан стал реже выпускать песни и взял кредит. Какие известны последние новости о его карьере и личной жизни?

Чем известен Билан

Дима Билан родился 24 декабря 1981 года в городе Усть-Джегуте в Карачаево-Черкесии. После окончания школы учился в музыкальном училище имени Гнесиных по специальности «академический вокал», затем поступил на факультет актерского мастерства в ГИТИСе.

В 2000 году Билан начал сотрудничать с продюсером Юрием Айзеншписом. С 2005 года работал под руководством продюсера Яны Рудковской. За годы карьеры он выпустил десятки песен, наиболее популярные из которых «На берегу неба», «Я ночной хулиган», «Невозможное возможно», «Это была любовь», «Молния», «Про белые розы», «Держи» и другие.

В 2006 году Билан впервые представлял Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» и занял второе место с песней Never Let You Go, в 2008 году одержал победу с композицией Believe.

Что известно о личной жизни Билана

Дима Билан в начале нулевых состоял в отношениях с моделью Еленой Кулецкой. Она снималась в его клипе «Это была любовь». Пара рассталась из-за занятости каждого своей карьерой.

«Эта дистанция в какой-то момент увеличилась. Я словила себя на мысли: „Ой, а мы уже очень давно не общаемся“. Потом ты немножко так с гордыней начинаешь думать: „А чего это я буду звонить? Пусть он!“ Устраивать разборки не в моей натуре. И вот как-то плавно все сошло на нет. И потом — раз! Для меня это был шок — в его клипе другая девочка! И история прозвучала про отношения… Я не стала устраивать допросы. Конечно, тогда у меня кошки на душе скребли. Между нами не было разговора, какой-то точки», — поделилась Кулецкая в интервью Светлане Бондарчук.

В интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в 2019 году певец рассказал, что у него должно было родиться двое детей от девушки, с которой он встречался, но у той дважды случился выкидыш.

В 2024 году появились слухи, что помощница Билана ждет от него ребенка, но он опроверг эту информацию.

«Когда в моей семье будет планироваться пополнение, я обязательно этим поделюсь, такое событие я точно не буду скрывать. Я ценю наше с вами взаимное уважение личного пространства друг друга. Всему свое время», — сообщил исполнитель.

Как Билан помогал Донбассу

Дима Билан длительное время не афишировал свою помощь участникам спецоперации и жителям Донбасса. Впервые он рассказал о благотворительной миссии после участия в «голой» вечеринке в декабре 2023 года, когда на мероприятие последовала резкая реакция со стороны россиян, а также участников и ветеранов СВО.

Позднее артист побывал в ДНР с гумпомощью, встретился с участниками боевых действий и мирными жителями. У Билана дома сейчас живет кот Шахтер, который взят из приюта в Донецке.

Почему Билан продал дом и взял кредит

Дима Билан в феврале признался, что ему пришлось взять кредит и продать два своих дома, чтобы приобрести новое жилье, о котором он давно мечтал.

«Смотрите, для того чтобы его купить, мне нужно было продать один дом и еще один. Я взял еще кредит. Это дом, о котором я реально мечтал. У меня на заднем дворе река, понимаете? Река. Река! И там рыбу можно ловить», — поделился певец.

По данным СМИ, двухэтажный дом в коттеджном поселке «Монтевиль» на Новой Риге площадью 440 квадратных метров, в котором артист проживал последние годы, ему удалось продать за 250 млн рублей.

Чем сейчас занимается Билан

Дима Билан в 44 года продолжает творческую деятельность. В апреле состоялась премьера его песни «Эпилог», записанной в дуэте с Анной Asti.

По словам артиста, в последнее время он редко выпускает композиции, потому что ждет особого явления, чтобы написать уникальный хит.

«Сейчас у меня мало музыкального материала, потому что я жду чего-то очень большого, сумасшедшей композиции — тогда меня это возьмет», — пояснил он.

