Суд вынес приговор поджигателю автобусов на стоянке института МВД России

Второй Западный окружной военный суд приговорил уроженца Украины к 25 годам лишения свободы за серию поджогов и диверсий на территории России по заказу организации «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает РИА Новости. Суд назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Признать виновным. <...> Назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальных 20 лет — в исправительной колонии строгого режима, — заявил судья.

Также с осужденного взыскали 5 млн рублей в счет компенсации ущерба. Обвинение ранее просило для него 27,5 года заключения.

Поджигатель, получивший российское гражданство и работавший водителем, действовал по заданию куратора из террористической организации. Он поджигал релейные и климатические шкафы на железной дороге и у операторов связи, а также три автобуса в Подмосковье, а также собирал фото объектов военной инфраструктуры и воинских частей.

В суде его действия расценили как направленные на подрыв экономической безопасности и обороноспособности РФ. Осужденный вину не признал, но заявил о готовности принять любое решение суда.

Ранее военный суд вынес приговор жительнице Москвы Александре Житенко, признав ее виновной в вовлечении несовершеннолетнего в деятельность террористической организации. Подсудимая была трудоустроена посудомойщицей в столичный кадетский корпус, где и установила контакт с бывшими воспитанниками.