19 мая 2026 в 16:53

Оверчук призвал Армению сделать выбор между ЕС и ЕАЭС побыстрее

Сближение Армении с Европейским союзом может повлиять на ее отношения с ЕАЭС и экономическое сотрудничество с Россией, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС. Он призвал Ереван сделать выбор побыстрее.

В текущей геополитической ситуации, когда Европейский союз из экономического интеграционного объединения превращается в военно-политический союз, когда ЕС милитаризируется, причем милитаризируется против России и не скрывает этого, армянам следует понимать последствия такого выбора, — сказал Оверчук.

По словам Оверчука, Россия заинтересована в сохранении экономических преимуществ, которые Армения получает в рамках ЕАЭС, и продолжает содействовать развитию армянской экономики. Он подчеркнул, что у Москвы возникают вопросы в случае одновременного стремления Еревана к интеграции с ЕС и сохранения всех преференций участия в Евразийском экономическом союзе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Еревана и Москвы складываются непростые отношения. По его словам, Запад предпринимает попытки подмять под себя Армению.

