19 мая 2026 в 16:55

В Дамаске выросло число пострадавших при взрыве автомобиля

SANA: число пострадавших в Дамаске при взрыве автомобиля выросло до 18 человек

Число пострадавших в Дамаске при взрыве автомобиля выросло до 18 человек, сообщило агентство SANA со ссылкой на источники. Все раненые госпитализированы.

Там также отметили, что в результате ЧП погиб один военнослужащий. Взрыв произошел в районе Баб Шарки, силы безопасности оцепили это место.

Ранее стало известно, что один человек погиб, несколько пострадали при взрыве в центре сбора вооружений в Дамаске. После этого в районе была слышна стрельба.

Ранее в районе израильского города Бет Шемеш к западу от Иерусалима произошел мощный взрыв. Очевидцы сообщили, что яркое зарево было видно на большом расстоянии. Позже выяснилось, что взрыв был частью заранее запланированных испытаний государственной оборонной компании Tomer.

9 мая в штате Луизиана на нефтеперерабатывающем заводе в городе Шалметт произошли взрыв и крупный пожар. Над районом поднялся высокий столб дыма, который был виден за несколько километров. Пожар впоследствии удалось потушить. По предварительной информации, данных о пострадавших не поступало.

