В Дамаске выросло число пострадавших при взрыве автомобиля SANA: число пострадавших в Дамаске при взрыве автомобиля выросло до 18 человек

Число пострадавших в Дамаске при взрыве автомобиля выросло до 18 человек, сообщило агентство SANA со ссылкой на источники. Все раненые госпитализированы.

Там также отметили, что в результате ЧП погиб один военнослужащий. Взрыв произошел в районе Баб Шарки, силы безопасности оцепили это место.

Ранее стало известно, что один человек погиб, несколько пострадали при взрыве в центре сбора вооружений в Дамаске. После этого в районе была слышна стрельба.

