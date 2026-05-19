В Москве почти на треть вырос спрос на книги определенного жанра

19 мая 2026 в 17:07

Спрос на книги о стоицизме и устройстве страны вырос в Москве почти на треть

В Москве почти на треть вырос спрос на книги о стоицизме и устройстве государства, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Журналисты выяснили, что жители чаще всего читают «Государь» Макиавелли, а также Марка Аврелия и Луция Аннея Сенеку.

Как выяснилось, в январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года продажи философских книг выросли почти на 30%. В материале уточняется, что устройство общества волнует почти половину из них, около 46% пытаются понять смысл жизни и самих себя.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить книгу Остера «Вредные советы» на сомнительные педагогические установки. Автор впервые опубликовал свои иронические четверостишия, в шуточной форме описывающие последствия непослушания, еще в 1990 году.

Тем временем главный редактор RT Маргарита Симоньян обнаружила, что ее книга «В начале было Слово — в конце будет Цифра» попала в топ-5 бестселлеров в жанре антиутопии и заняла место наравне с такими классиками литературы, как Джордж Оруэлл и Евгений Замятин.

