Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 17:41

Аллергиков предупредили об опасности тополиного пуха

Врач Логина: тополиный пух переносит пыльцу растений

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Тополиный пух может представлять опасность для аллергиков, так как он переносит пыльцу растений, предупредила иммунолог-аллерголог Надежда Логина. В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что пыльца в таком случае может попасть в организм через контакт со слизистой глаз или дыхательные пути.

Пыльца, переносимая тополиным пухом, попадает в организм при контакте со слизистой глаз и через дыхательные пути. Основное проявление — аллергический насморк. В тяжелых случаях развивается аллергический трахеит: отекают слизистые верхних дыхательных путей, появляется приступообразный кашель. В самых сложных ситуациях может возникнуть сезонная бронхиальная астма, — пояснила аллерголог.

Ранее аллерголог Ирина Вишнякова заявила, что аллергия у взрослых может возникнуть из-за особенностей окружающей среды или генетических факторов. По ее словам, реакция может появиться от «накопительного эффекта».

Здоровье
аллергии
врачи
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились первые кадры с Путиным в Пекине
Небензя рассказал, сколько россиян стали жертвами ударов ВСУ в апреле
Захарова назвала руководителей МАГАТЭ «слепыми и глухими»
Развод с Матвеевым, список некрасивых, мнение об СВО: как живет Яна Сексте
Небензя рассказал, что сейчас происходит с переговорами по Украине
«На прицел»: Захарова высказалась об эскалации вокруг атомной станции в ОАЭ
10 дней разлагалась в диване: мигрант убил соседку и покинул Россию
«Чудовищно»: Захарова жестко высказалась о противниках Ирана
«Пример для всего мира»: как Азербайджан строит города будущего
Писательницу-иноагента внесли в список террористов
Путин прилетел в Пекин
ВСУ сконцентрировали свои атаки на новый регион России
Военэксперт ответил, правда ли Украина разработала мощнейшие умные бомбы
Захарова раскрыла, кто «благославил» Киев на удары по российской энергетике
Дегтярев назвал сломанным мировой спорт без России
МЧС судится с Бабкиной из-за бомбоубежища
В Таганроге умер последний живший в России Праведник народов мира
Мирные жители Курской области получили жуткие травмы из-за атаки ВСУ
Дипломат объяснил отсутствие стратегического диалога с Западом
ВСУ ударили по медобъектам в российском городе
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.