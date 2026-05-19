Аллергиков предупредили об опасности тополиного пуха

Тополиный пух может представлять опасность для аллергиков, так как он переносит пыльцу растений, предупредила иммунолог-аллерголог Надежда Логина. В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что пыльца в таком случае может попасть в организм через контакт со слизистой глаз или дыхательные пути.

Пыльца, переносимая тополиным пухом, попадает в организм при контакте со слизистой глаз и через дыхательные пути. Основное проявление — аллергический насморк. В тяжелых случаях развивается аллергический трахеит: отекают слизистые верхних дыхательных путей, появляется приступообразный кашель. В самых сложных ситуациях может возникнуть сезонная бронхиальная астма, — пояснила аллерголог.

Ранее аллерголог Ирина Вишнякова заявила, что аллергия у взрослых может возникнуть из-за особенностей окружающей среды или генетических факторов. По ее словам, реакция может появиться от «накопительного эффекта».