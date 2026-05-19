ВСУ ударили по медобъектам в российском городе

Украинская сторона атаковала медико-санитарные части Энергодара, сообщил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук. Он отметил, что МАГАТЭ известили об этом ударе. Повреждения получили автомобили скорой помощи и машина МЧС, передает ТАСС.

Сегодня утром мы [инспекторам МАГАТЭ] довели информацию <…> о прилете вчерашнем на территорию медико-санитарной части нашей с повреждением автомобилей медиков, — подчеркнул Черничук.

Ранее стало известно, что ночная атака ВСУ на Энергодар стала самой серьезной за последнее время по интенсивности и психологическому воздействию на жителей, сотрудников Запорожской АЭС и их семьи. Как сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, налет был массированным, дроны фиксировали в разных районах города на протяжении всей ночи.

Оперативный штаб Белгородской области до этого сообщил, что мирный житель пострадал из-за детонации беспилотника Вооруженных сил Украины в городе Шебекино. Врачи скорой помощи обработали ранения мужчины на месте. У пострадавшего выявлена акубаротравма, от госпитализации он отказался.