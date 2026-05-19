Военэксперт ответил, правда ли Украина разработала мощнейшие умные бомбы

Украина выдает западные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции за собственные разработки, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. Так он прокомментировал сообщения американских журналистов, что этот шаг позволит обойти ограничения Запада при выборе целей для ударов по территории России. По его словам, зарубежные партнеры Киева будут поставлять ВСУ оружие в разобранном виде.

На самом деле появление такой [умной] бомбы меня нисколько не удивляет, потому что у Киева постоянно появляется какое-то совершенно неожиданное чудо-оружие. То, что нам пытаются представить эту разработку, имеет только одну цель. Западники решили, что нашли лазейку: требуют объявлять свое оружие украинским, будут его представлять в качестве конструктора, разобранного на части. Украинцы, а точнее ВСУ, будут делать отверточную сборку. Мы не будем обладать возможностью бить по Западу, потому что Запад — не участник войны. На это уже был дан ответ Минобороны РФ, — сказал Артамонов.

Он подчеркнул, что украинцы сначала создали ракету «Паляница», которая якобы не имеет аналогов, но она оказалась почти копией американской JASSM. Затем, по словам эксперта, ВСУ получили линейку британских ракет FP-5 и FP-9, которые якобы разработала компания Fire Point, ранее занимавшаяся кастингом для телевидения.

Авиационная бомба, которую украинцы якобы разработали буквально за полтора года и которая годится для сброса с Су-24М, больше всего напоминает французский AASM Hammer или американский JDAM-ER, может быть, еще GBU-39. Фактически это обычный дальнобойный боеприпас, улучшенный в сравнении с разработкой США Ground-Launched Small Diameter Bomb, которой в свое время должны были бить по Крыму со стороны перешейка на большую дальность, — добавил Артамонов.

Он отметил, что создание нового вида оружия занимает как минимум пять лет. При этом, по словам эксперта, этим занимаются не «вчерашние участники телешоу», а серьезные инженеры.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил об успешном завершении испытаний первой управляемой авиабомбы их производства. По его словам, этот боеприпас уже поступил на вооружение и может поражать цели на значительном расстоянии — до нескольких десятков километров.