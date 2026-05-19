Дегтярев назвал сломанным мировой спорт без России

Мировой спорт без российских и белорусских атлетов сломался, заявил на заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту министр спорта РФ Михаил Дегтярев. По его словам, сейчас проводится огромная работа по восстановлению целостности мирового спорта, передает ТАСС.

Так он прокомментировал тот факт, что Международная федерация ассоциаций муай-тай вернула всем российским спортсменам право выступать на своих соревнованиях с флагом и гимном.

Эту работу мы ведем по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Она направлена на восстановление целостности мирового спорта, а без России и Белоруссии он поломанный, — констатировал Дегтярев.

Ранее Международная федерация ассоциаций муай-тай восстановила право всех российских спортсменов выступать на соревнованиях под национальным флагом и с исполнением гимна. Дегтярев отметил, что уже в июне сборная в полном составе примет участие в чемпионате и первенстве мира, которые пройдут в Малайзии.

Также исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) снял действующие ограничения с российских спортсменов, допустив их до участия в международных турнирах. Теперь гимнасты из России смогут полноценно представлять свою страну на соревнованиях под национальным флагом и гимном.