Сборная России по муай-тай поедет на соревнования с флагом и гимном

Сборная России по муай-тай поедет на соревнования с флагом и гимном Сборная России по муай-тай получила право выступать с флагом и гимном

Международная федерация ассоциаций муай-тай восстановила право всех российских спортсменов выступать на соревнованиях под национальным флагом и с исполнением гимна, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он отметил, что уже в июне сборная в полном составе примет участие в чемпионате и первенстве мира, которые пройдут в Малайзии.

Уже в июне сборная России в полном составе выступит на чемпионате и первенстве мира в Малайзии. В команду вошли сильнейшие спортсмены страны, включая многократных чемпионов мира Константина Шахтарина, Асхаба Ахмедова и Овсепа Асланяна, — заявил руководитель комитета.

Ранее Дегтярев сообщал, что Бюро Объединенного мира борьбы утвердило полное снятие ограничений с российских спортсменов. Объединение также допустило их к участию в международных соревнованиях во всех возрастных категориях. Министр поздравил борцов и болельщиков с этим значимым решением.

До этого исполком Международной федерации ММА восстановил членство Союза ММА России. Также принято решение о допуске российских юниоров к международным стартам с правом выступления под национальными флагом и гимном.