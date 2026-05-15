Российские борцы возвращаются на мировые турниры без ограничений Дегтярев сообщил о допуске борцов из России на турниры UWW

Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) утвердило решение о полном снятии ограничений и допуске российских атлетов на международные соревнования во всех возрастных группах, сообщил в Telegram-канале министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Руководитель ведомства поздравил борцов и многочисленных болельщиков с этим знаковым событием.

Поздравляю всех наших борцов и болельщиков. Для России это одно из самых медалеемких направлений. UWW объединяет такие виды спорта, как вольная, греко-римская, женская борьба, грэпплинг, панкратион, а также ряд других. Боевые искусства вновь подтверждают статус локомотива возвращения России в мировой спорт, — заявил он.

Ранее пресс-служба международной организации World Boxing сообщила, что руководство структуры приняло решение разрешить боксерам из России и Белоруссии принимать участие в спортивных состязаниях, проходящих под ее началом, однако исключительно в нейтральном статусе. Представители ассоциации добавили, что атлетам будет строго воспрещено демонстрировать и использовать любую государственную символику своих стран.

Кроме того, президент Союза ММА России Сергей Фатеев заявил, что возвращение отечественной организации в состав международной федерации обладает огромной важностью для молодежной команды и участников национального первенства. Руководитель структуры подчеркнул, что у единоборцев сформировалась мощная дополнительная мотивация.