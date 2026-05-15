День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 11:36

Российские борцы возвращаются на мировые турниры без ограничений

Дегтярев сообщил о допуске борцов из России на турниры UWW

Фото: IMAGO/Kadir Caliskan/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) утвердило решение о полном снятии ограничений и допуске российских атлетов на международные соревнования во всех возрастных группах, сообщил в Telegram-канале министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Руководитель ведомства поздравил борцов и многочисленных болельщиков с этим знаковым событием.

Поздравляю всех наших борцов и болельщиков. Для России это одно из самых медалеемких направлений. UWW объединяет такие виды спорта, как вольная, греко-римская, женская борьба, грэпплинг, панкратион, а также ряд других. Боевые искусства вновь подтверждают статус локомотива возвращения России в мировой спорт, — заявил он.

Ранее пресс-служба международной организации World Boxing сообщила, что руководство структуры приняло решение разрешить боксерам из России и Белоруссии принимать участие в спортивных состязаниях, проходящих под ее началом, однако исключительно в нейтральном статусе. Представители ассоциации добавили, что атлетам будет строго воспрещено демонстрировать и использовать любую государственную символику своих стран.

Кроме того, президент Союза ММА России Сергей Фатеев заявил, что возвращение отечественной организации в состав международной федерации обладает огромной важностью для молодежной команды и участников национального первенства. Руководитель структуры подчеркнул, что у единоборцев сформировалась мощная дополнительная мотивация.

Спорт
Россия
Михаил Дегтярев
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оставшийся один внук Молчанова расплакался у гроба дедушки
Проводы в последний путь: в Москве простились с телеведущим Молчановым
Известная актриса расплакалась на прощании с Молчановым
Коммерческое судно под индийским флагом затонуло после атаки у Омана
Наступление ВС РФ на Харьков 15 мая: лютые удары, «рота калек» у Волчанска
ВС России полностью выбили ВСУ из населенного пункта в Запорожской области
Экономист раскрыл, кому из россиян положены дополнительные выходные
Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды в матче РПЛ с «Локомотивом»
Стало известно, когда выгоднее всего уходить в отпуск в 2026 году
Климатолог назвал неочевидную причину нарушения терморегуляции
Минобороны сообщило об ударах возмездия
Миронов назвал способ в разы увеличить поступления от НДФЛ в бюджет России
Мужчинам объяснили, на что они должны быть готовы ради семьи
Ранили в висок: сумасшедший ударил незнакомую девочку ножом в лицо
ВСУ направили два беспилотника на Москву
Инфекционист оценил шансы возникновения штамма «Андес» в России
Стало известно об обмене телами военных между Москвой и Киевом
Стало известно, что ели Трамп и Си Цзиньпин на официальном ужине
Захарова высказалась про «выгнанного корреспондента»
Звезда «Обыкновенного чуда» появилась на публике на фоне слухов о болезни
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.