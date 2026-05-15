15 мая 2026 в 12:10

Сотрудникам рассказали о положенных выплатах при сокращении штата

Юрист Бондаренко: при сокращении штата положены выплаты на время поиска работы

Сотруднику при сокращении штата положены выплаты на время поиска работы, включая выходное пособие и средний заработок за два месяца, заявила NEWS.ru корпоративный юрист Юлия Бондаренко. По ее словам, также работодатель обязан выдать компенсацию за неиспользованный отпуск и зарплату за фактически отработанные дни.

Сокращение штата — это всегда стресс. Но когда работодатель еще и не платит положенные деньги, ситуация становится кризисной. Какие выплаты положены? Выходное пособие — средний месячный заработок. Компенсация за неиспользованный отпуск в полном объеме, зарплата за отработанные дни. Средний заработок на время поиска работы — еще два месяца, а в исключительных случаях — три, — пояснила Бондаренко.

По ее словам, чтобы проверить правильность начислений, нужно запросить справку о среднем заработке за последние три месяца. Она добавила, что затем необходимо умножить его на количество рабочих дней в месяце после увольнения. Эксперт отметила, что при заниженной сумме следует требовать письменный расчет.

Как проверить расчет при сокращении? Возьмите справку о среднем заработке за последние три месяца. Умножьте на количество рабочих дней в месяце после увольнения — получите примерную сумму выходного пособия. Если работодатель насчитал меньше, требуйте письменный расчет. Куда жаловаться? Государственная инспекция труда рассматривает жалобы быстро, часто без суда обязывает работодателя выплатить все. Можно пойти в прокуратуру, если нарушения массовые, или в суд, если предыдущие инстанции не помогли. Срок исковой давности — один год со дня, когда должны были выплатить положенные средства, — заключила Бондаренко.

Ранее адвокат Олег Зернов заявил, что работа в праздники по закону должна оплачиваться в двойном размере. По его словам, норма закреплена в Трудовом кодексе РФ. Он отметил, что это касается как сдельщиков, так и работников на окладе.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
