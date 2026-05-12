«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре Сатиры

Актер Театра Сатиры Буглак: артисты довольны прошедшим собранием профкома

Антон Буглак Антон Буглак Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Артистам Тетра Cатиры удалось донести волнующие их проблемы до руководства культурного учреждения на общем собрании, сказал NEWS.ru председатель профкома, актер Антон Буглак. Он отметил, что некоторые проблемы в ходе дискуссии были решены мгновенно, другие, в частности вопрос с заработной платой, будут прорабатываться.

У нас замечательно прошло собрание, мы театр не скандальный и мы друг друга услышали. Очень позитивно все прошло и мы очень рады, что был начальник управления театров департамента культуры города Москвы Александр Игоревич Фокин, директор театра Павел Нистратов, художественный руководитель Евгений Владимирович Герасимов, замдиректора и начальник юридического отдела, — сказал Буглак.

Председатель профкома отметил, что собрание было направлено не на «революцию и разрушения», а на решение вопросов. По его словам, некоторые из них, например, вопрос обновления старых декораций были решены сразу же, другие требуют проработки.

Мы создаем комиссию, коллектив проголосовал, что доверяет профсоюзу Театра Сатиры вести коллективные переговоры с театром. Потому что положение об оплате труда требует доработок, чтобы всех оно устраивало. И зарплаты вырастут. И премия будет в конце года, - сказал Буглак.

Поводом для общего собрания стали многочисленные "болевые точки", связанные с работой театра. Так, несколько дней назад актриса Алена Яковлева заявила, что ее лишили юбилейного спектакля.

Ранее художественный руководитель Театра Сатиры Евгений Герасимов заявил, что дресс-код для зрителей в театре должен носить лишь рекомендательный характер. Так он прокомментировал слова народного артиста России Николая Цискаридзе о том, что властям следует заняться регулированием этого вопроса.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
