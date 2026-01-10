Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 13:06

В Норвегии придумали способ защитить Гренландию от Трампа

В Норвегии пошутили, что переименование Гренландии защитит остров от Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Норвежские сатирики пошутили, что переименование Гренландии в остров Эпштейна поможет датским властям избавиться от внимания президента США Дональда Трампа, передает De Speld. Хозяин Белого дома и американский финансист, обвинявшийся в торговле людьми и организации проституции, были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе в течение 15 лет. Сейчас Трамп старается не обсуждать свои прошлые связи с Эпштейном.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не допустит Москву или Пекин в Венесуэлу и Гренландию, однако рассчитывает на то, что Каракас станет ему союзником. По его словам, США не хотят близкого соседства с российским государством.

До этого председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков предположил, что президент США видит в Гренландии важный элемент угрозы нацбезопасности для страны. Кроме того, эта территория позволит установить американское превосходство в Западном полушарии, добавил сенатор.

Также министр внутренних дел США Дуглас Бергам заявил, что Европа должна поддержать план Трампа по приобретению Гренландии у Дании. По словам главы ведомства, остров имеет решающее значение для национальной безопасности как США, так и всего региона.

Дональд Трамп
Гренландия
сатира
США
