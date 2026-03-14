Рухнувшие в Дубае загадочные обломки повредили здание В Дубае заявили об упавших в центре города обломках после успешного перехвата

Власти Дубая заявили о падении неких обломков в центральном районе города после успешного перехвата. Как уточнили в пресс-службе местного правительства Dubai Media Office, они задели фасад одного из зданий. О каких именно обломках идет речь — пока неизвестно.

Пожар [после падения] не возник, о пострадавших не сообщается, — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что танкер попал под удар и загорелся в водах у Объединенных Арабских Эмиратов. Согласно сведениям источника, инцидент произошел недалеко от Шарджи. Предполагается, что судно принадлежит США.

До этого стало известно, что беспилотники атаковали американское посольство в Багдаде. В службе безопасности Ирака полагают, что целью удара были системы противовоздушной обороны, имеющиеся на территории диппредставительства. По словам очевидцев, в здании вспыхнул пожар.