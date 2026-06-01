Первый рейс «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Дубай

Первый за почти три месяца рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Дубай, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Самолет отправился по маршруту после перерыва, объявленного в марте, в выполнении регулярных рейсов.

Полет осуществляется на воздушном судне Boeing 737. Согласно информации аэропорта, расчетное время в пути составляет шесть часов три минуты.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июня возобновила регулярные прямые рейсы между Москвой и Дубаем. Полеты в Объединенные Арабские Эмираты будут выполняться ежедневно.

До этого сообщалось, что национальный авиаперевозчик Танзании Air Tanzania с 2 июля начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар. Росавиация уже направила авиакомпании разрешение на полеты.

В то же время Росавиация разъяснила ситуацию с отменой рейсов турецкой авиакомпании Air Anka в Россию. Дополнительные временные разрешения на полеты выдавались перевозчику только по 25 мая включительно. 27 мая Air Anka отменила несколько рейсов из Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу.