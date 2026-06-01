Россиянам объяснили, при какой температуре хранить шоколад

Бизнесмен Хачинян: шоколад лучше хранить при температуре до 20 градусов тепла

Шоколад лучше всего хранить при температуре от 16 до 20 градусов тепла, чтобы он сохранял свои вкусовые качества и текстуру, заявил NEWS.ru бизнесмен, основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян. По его словам, при соблюдении этого температурного режима продукт будет радовать характерным хрустом и насыщенным ароматом.

Как правильно хранить шоколад? Лучшее место для него — прохладный сухой шкаф, куда не попадает солнечный свет. Идеальная температура — примерно 16–20 градусов тепла. В таких условиях плитка сохраняет и аромат, и характерный хруст при разломе, — пояснил Хачинян.

По его словам, не менее важным фактором является правильная упаковка, так как шоколад легко впитывает посторонние запахи и влагу. Он отметил, что особенно уязвимы в этом плане виды с добавками вроде орехов или специй.

При хранении очень важна упаковка шоколада. Он легко впитывает влагу и запахи, поэтому его стоит хранить либо в плотной заводской обертке, либо в герметичном контейнере. Особенно это касается шоколада с добавками — орехами, начинками, специями. Если дома действительно очень жарко и другого выхода нет, холодильник можно использовать как крайний вариант. Но тогда шоколад лучше завернуть в несколько слоев упаковки и убрать в самое теплое место — обычно это дверца. А перед едой не открывать сразу: плитке нужно медленно согреться прямо в упаковке, чтобы на поверхности не появился конденсат, — резюмировал Хачинян.

Ранее эндокринолог Виктория Садовская заявила, что на завтрак нельзя есть колбасу и сдобную выпечку. Она отметила, что также стоит избегать фастфуда. По ее словам, продукты с высоким содержанием простых углеводов, такие как конфеты и сладкие хлопья, могут привести к скачку сахара.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
