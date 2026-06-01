Россиянам объяснили, при какой температуре хранить шоколад

Шоколад лучше всего хранить при температуре от 16 до 20 градусов тепла, чтобы он сохранял свои вкусовые качества и текстуру, заявил NEWS.ru бизнесмен, основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян. По его словам, при соблюдении этого температурного режима продукт будет радовать характерным хрустом и насыщенным ароматом.

По его словам, не менее важным фактором является правильная упаковка, так как шоколад легко впитывает посторонние запахи и влагу. Он отметил, что особенно уязвимы в этом плане виды с добавками вроде орехов или специй.

При хранении очень важна упаковка шоколада. Он легко впитывает влагу и запахи, поэтому его стоит хранить либо в плотной заводской обертке, либо в герметичном контейнере. Особенно это касается шоколада с добавками — орехами, начинками, специями. Если дома действительно очень жарко и другого выхода нет, холодильник можно использовать как крайний вариант. Но тогда шоколад лучше завернуть в несколько слоев упаковки и убрать в самое теплое место — обычно это дверца. А перед едой не открывать сразу: плитке нужно медленно согреться прямо в упаковке, чтобы на поверхности не появился конденсат, — резюмировал Хачинян.

