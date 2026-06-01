01 июня 2026 в 06:00

Врач объяснила, почему жизненно необходимо проверять родинки перед отпуском

Только врач способен выявить и удалить потенциально опасные родинки, поэтому перед отпуском следует пройти обследование, заявила NEWS.ru онколог Виолетта Пурцхванидзе. По ее словам, длительное воздействие солнца на пигментные пятна может вызвать серьезные осложнения.

Солнечные лучи — источник не только хорошего настроения и витамина D, но и серьезной нагрузки на кожу. Ультрафиолет стимулирует выработку меланина — пигмента, отвечающего за цвет родинок. Под воздействием загара клетки могут начать делиться слишком активно. Это создает идеальные условия для перерождения безобидного пятнышка в более серьезную проблему. Коварство кожных заболеваний заключается в том, что на ранних стадиях они часто протекают бессимптомно. Поэтому посещение врача перед отпуском — разумная мера профилактики. Если специалист обнаружит потенциально опасную родинку, ее лучше удалить, — предупредила Пурцхванидзе.

Она подчеркнула, что особенно уязвимы люди со светлой кожей и большим количеством родинок. По словам врача, организм, пытаясь защититься от ультрафиолетового излучения, запускает процессы, которые со временем могут вызвать мутации клеток. При этом, отметила онколог, микротравмы пигментных пятен, незаметные из-за загара, или раздражения от купальника могут привести к воспалению.

В отпуске мы часто не придаем значения мелким недомоганиям, списывая их на акклиматизацию или усталость. Опасность несут не только классические пляжные курорты. Различные виды активного отдыха также создают дополнительные риски. Например, во время треккингов родинки могут постоянно натираться снаряжением или одеждой, что повышает риск их травмирования. Даже спокойный отдых в санатории с процедурами, связанными с тепловым воздействием, может спровоцировать нежелательные процессы в пигментных пятнах, — заключила Пурцхванидзе.

Ранее врач-онколог Басир Бамматов предупредил, что снижение аппетита и слабость могут указывать на рак желудка. По его словам, о развитии заболевания также говорят беспричинная потеря веса и рвота с кровью.

