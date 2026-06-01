Новый американский истребитель получил многомиллиардную поддержку

ВВС США увеличили финансирование проекта истребителя нового поколения F-47 на 65% в 2027 финансовом году, передает РИА Новости. Рост расходов связан с переходом программы к этапу проектирования и строительства.

Согласно бюджетным документам, на реализацию проекта в 2026 году было запрошено $3,05 млрд, а в 2027 году сумма должна вырасти до $5,04 млрд. При этом около $4,92 млрд планируется направить непосредственно на разработку и испытания самолета.

Еще 116,8 млн долларов предусмотрено на административное сопровождение программы. Изученные документы также показывают, что финансирование останется на высоком уровне как минимум до 2030 года, а разработка и производство F-47 продолжатся до 2031 года.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил: прототип двухместного истребителя пятого поколения Су-57, разработанный авиастроителями в инициативном порядке, совершил первый испытательный полет. Он обладает как возможностями боевого управления, так и функционалом учебно-боевого, уточнили в Ростехе.