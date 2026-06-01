Россиянам объявили короткую рабочую неделю в июне

Россиян в начале июня ожидает сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Рогалева. По ее словам, рабочая неделя продлится с 8 по 11 июня и составит четыре дня.

Согласно календарю, 12 июня День России выпадает на пятницу, поэтому нас ждет короткая рабочая неделя — 4 дня, — сказала Рогалева.

После четырех рабочих дней россияне будут отдыхать в государственный праздник День России, который ежегодно отмечается 12 июня. Эксперт напомнила, что подобный график уже был в этом году. Ранее сокращенная рабочая неделя приходилась на период с 27 по 30 апреля перед празднованием Дня Весны и Труда.

Ранее эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская рассказала, что россияне летом 2026 года будут работать 65 дней, это на два дня больше, чем летом 2025 года. По ее словам, предстоящий сезон будет более плотный в плане труда. Как подчеркнула эксперт, рост числа рабочих дней связан с тем, что государственные праздники в 2026 году не дают дополнительных переносов выходных на летние месяцы.