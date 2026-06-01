«Аэрофлот» возобновит рейсы в Дубай

«Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы в Дубай с 1 июня

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июня возобновила регулярные прямые рейсы между Москвой и Дубаем, сообщают представители авиакомпании. Полеты в Объединенные Арабские Эмираты будут выполняться ежедневно.

Первый рейс по маршруту отправится из московского аэропорта Шереметьево в понедельник, в 07:05. Прибытие в Дубай запланировано на 14:30 по местному времени.

Согласно информации, размещенной на сайте авиаперевозчика, билеты эконом- и комфорт-класса на первый рейс были полностью распроданы. Полеты по маршруту Москва — Дубай выполняются на самолетах Boeing 737.

Ранее стало известно, что национальный авиаперевозчик Танзании Air Tanzania с 2 июля начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар. Росавиация уже направила авиакомпании разрешение на полеты.

До этого Росавиация разъяснила ситуацию с отменой рейсов турецкой авиакомпании Air Anka в Россию. Дополнительные временные разрешения на полеты выдавались перевозчику только по 25 мая включительно. В среду Air Anka отменила несколько рейсов из Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу.

