«Смеюсь, что хожу с костылем»: как привыкает к новой жизни модель Ковальчук

Украинская модель Мария Ковальчук, едва не погибшая в Дубае в прошлом году, рассказала в социальных сетях, что вынуждена смириться с невозможностью полной реабилитации. NEWS.ru рассказывает, как девушка живет после ЧП в ОАЭ.

Модель с Украины

Мария Ковальчук — 22-летняя модель с Украины, которая в марте 2025 года оказалась в центре международного внимания. Девушка была найдена без сознания на обочине дороги в Дубае с многочисленными тяжелыми травмами и переломами.

Предварительно было установлено, что пострадавшая выпала из окна многоэтажного здания при невыясненных обстоятельствах. Мария перенесла серию сложных операций и долгое время находилась в больнице.

До инцидента Мария работала в сфере сопровождения, а также была связана с платформой OnlyFans.

Избил или сама упала?

Россиянин Артем Папазов, которого украинская модель Мария Ковальчук обвинила в побоях, отказался от идеи судиться с девушкой. Ранее он планировал подавать иски о клевете сразу в трех странах.

Ковальчук утверждала, что в злополучный день сначала пережила домогательства со стороны Папазова и его друзей. Она рассказала, что находилась в ОАЭ и собиралась уехать в Таиланд, но опоздала на рейс и осталась в отеле. Там ее русскоязычный знакомый Артем пригласил остаться в номере с его друзьями и позже всей компанией улететь в Таиланд на частном джете.

На следующий день Артем и его друг Александр поехали за алкоголем и устроили вечеринку в отеле. По словам модели, они начали вести себя агрессивно.

Мария Ковальчук Фото: Социальные сети

«Они пили очень крепкий алкоголь, вроде виски. Начали поддевать меня, мол, почему я не пью. Потом пошли какие-то агрессивные толчки, стали подшучивать: „Ты принадлежишь нам. Будем делать все, что хотим“», — рассказывала Ковальчук.

При этом Мария не может дать показаний относительно того, как она получила травмы, поскольку, по ее словам, в какой-то момент ее воспоминания того дня обрываются.

По словам модели, напавшие на нее могли сбросить ее из окна. Пока она была в сознании, успела попросить о помощи водителя мимо проезжающей машины, который остановился и вызвал скорую помощь с полицией.

В больнице Мария оказалась с переломами рук, ног и позвоночника. В первые дни она не могла ни есть, ни говорить, ни двигаться. При этом полиция Дубая сообщила, что девушка получила серьезные травмы после того, как в одиночку поднялась на строительную площадку и упала с высоты.

«Учусь радоваться мелочам»

В новом видео в Instagram (деятельность запрещена в РФ) Ковальчук признается, что переоценивала возможности своей реабилитационной программы. Поначалу ей казалось, что вскоре она сможет вернуться к той же активной жизни.

«Я очень долго жила с мыслью, что это временно, что вот еще чуть-чуть — и все вернется, как было. Я буду ходить, как раньше, двигаться, как раньше, жить. И я верила в то, что это сон, и я могу все еще что-то изменить. Но в какой-то момент приходит жесткое осознание, что как раньше уже не будет вообще. Меня накрывало разочарованием и болью, но именно в тот момент начинается настоящая адаптация к жизни», — говорит Ковальчук.

Теперь же девушка учится по-новому воспринимать окружающую реальность и с иронией относится к своей инвалидности. Вместе с тем она готова к тем проблемам, которые еще не раз встретятся на пути из-за обретенных особенностей здоровья.

«Я начала относиться к новой себе с принятием, подстраивать свой быт и активности под то состояние, в котором я нахожусь, и заново учиться радоваться мелочам, замечать хорошее. Я даже научилась смеяться от того, что хожу с костылем и прочих ограничений. Порой я ловлю себя на мысли, что я не такая, как все, что в будущем я еще буду не один раз сталкиваться с последствиями всех своих травм. Но я заменяю эти мысли планами на будущее. Меня радует то, что рядом есть близкие. Я благодарю за то, что я восстанавливаюсь, я могу ходить. И это то, что делает меня счастливой», — заключает Ковальчук.

