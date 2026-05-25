«Как Обама»: политолог заявил о неожиданном повороте в войне США и Ирана

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа может заключить с Ираном сделку, аналогичную той, что была при экс-лидере США Бараке Обаме, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, «ястребы» в Вашингтоне уже де-факто обвиняют главу государства в капитуляции, признавая, что конфликт на Ближнем Востоке проигран.

Сейчас, как мы видим, очень многие ястребы в Соединенных Штатах де-факто обвиняют Трампа в капитуляции перед Ираном. Они утверждают, что в этой войне США точно проиграли. Сделка с Ираном будет в итоге примерно в похожем формате, как в свое время заключил Обама. Но при этом возникает вопрос: зачем нужно было воевать, если в итоге пришли к тому же самому? Учитывая, что переговорные позиции сторон расходятся, еще неизвестно, сколько времени это все займет. Возможно, перемирие продлевается как раз для того, чтобы обсудить все детали заключения мира, — пояснил Дудаков.

Он отметил, что на Трампа давят внутриполитические факторы. По словам политолога, большая часть американцев считает начало войны на Ближнем Востоке ошибкой, а рейтинги президента упали до около 30%.

На Трампа давят внутриполитические факторы. Как мы знаем, война в Иране крайне непопулярна. Более 70% американцев полагают, что было ошибочным решением начинать военные действия с Исламской Республикой. Запасы арсеналов ракет и противоракет для систем ПВО у Пентагона истощены. Рейтинги Трампа упали до около 30%. Поэтому ему приходится купировать последствия этого ближневосточного кризиса. Он надеется, что это позволит снизить цены на топливо, которые выросли примерно в два раза в США с момента начала войны в Иране. Таким образом, это хотя бы как-то позволит Трампу восстановить свои рейтинги в преддверии выборов в конгресс, — заключил Дудаков.

Ранее сообщалось, что Иран в случае подписания рамочного соглашения с США готов немедленно открыть Ормузский пролив и в течение 30 дней восстановить прежний уровень судоходства. По данным дипломатов, знакомых с ходом переговоров, после этого Соединенные Штаты и их союзники должны объявить о немедленном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.