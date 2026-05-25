Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 12:30

«Как Обама»: политолог заявил о неожиданном повороте в войне США и Ирана

Политолог Дудаков: Трамп может заключить с Ираном такую же сделку, как Обама

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа может заключить с Ираном сделку, аналогичную той, что была при экс-лидере США Бараке Обаме, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, «ястребы» в Вашингтоне уже де-факто обвиняют главу государства в капитуляции, признавая, что конфликт на Ближнем Востоке проигран.

Сейчас, как мы видим, очень многие ястребы в Соединенных Штатах де-факто обвиняют Трампа в капитуляции перед Ираном. Они утверждают, что в этой войне США точно проиграли. Сделка с Ираном будет в итоге примерно в похожем формате, как в свое время заключил Обама. Но при этом возникает вопрос: зачем нужно было воевать, если в итоге пришли к тому же самому? Учитывая, что переговорные позиции сторон расходятся, еще неизвестно, сколько времени это все займет. Возможно, перемирие продлевается как раз для того, чтобы обсудить все детали заключения мира, — пояснил Дудаков.

Он отметил, что на Трампа давят внутриполитические факторы. По словам политолога, большая часть американцев считает начало войны на Ближнем Востоке ошибкой, а рейтинги президента упали до около 30%.

На Трампа давят внутриполитические факторы. Как мы знаем, война в Иране крайне непопулярна. Более 70% американцев полагают, что было ошибочным решением начинать военные действия с Исламской Республикой. Запасы арсеналов ракет и противоракет для систем ПВО у Пентагона истощены. Рейтинги Трампа упали до около 30%. Поэтому ему приходится купировать последствия этого ближневосточного кризиса. Он надеется, что это позволит снизить цены на топливо, которые выросли примерно в два раза в США с момента начала войны в Иране. Таким образом, это хотя бы как-то позволит Трампу восстановить свои рейтинги в преддверии выборов в конгресс, — заключил Дудаков.

Ранее сообщалось, что Иран в случае подписания рамочного соглашения с США готов немедленно открыть Ормузский пролив и в течение 30 дней восстановить прежний уровень судоходства. По данным дипломатов, знакомых с ходом переговоров, после этого Соединенные Штаты и их союзники должны объявить о немедленном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.

Мир
США
Иран
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле заметили отсутствие реакции Запада на теракт в Старобельске
Песков: цена на газ для Армении изменится, если страна уйдет из ЕАЭС
«Спешила на орешник в цвету»: Захарова о поездке Тихановской в Киев
Профессор ответил, почему выросло число депрессий
Психиатр назвал неожиданный фактор, уничтожающий ментальное здоровье
«Права нет»: Песков оценил выступление Звягинцева в Каннах
Появилась новая информация о заминированном судне в порту Усть-Луги
Песков высказался о задержании митрополита Илариона в Карловых Варах
«Не красит»: Песков об отказе западных СМИ ехать в Старобельск
В Кремле выразили надежду на участие Армении в мероприятиях ЕАЭС в Астане
Стало известно, когда Путин посетит Астану
В Кремле напомнили об обещании Армении
Почему не работает Telegram сегодня, 25 мая: замедление, заблокируют ли
Королевская семья Британии: новости, редкий комментарий Уильяма о Миддлтон
В Госдуме рассказали о новой семейной выплате, вступающей в силу этим летом
IT-эксперт рассказал, как мошенники атакуют детей через мобильные игры
Экономист ответил, как изменилось среднее специальное образование
Песков поставил точку в ударе «Орешником» по Украине
Пожар в хостеле на Монтажной улице в Москве полностью потушили
В ФСБ раскрыли, какие боеприпасы нашли на прибывшем из Бельгии газовозе
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.